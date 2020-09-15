Еще у 30 рязанцев подтвердился коронавирус

В России за сутки зарегистрировали 5 529 подтвержденных случаев коронавируса.

По данным на вторник, 15 сентября, еще у 30 рязанцев подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе Москвы.

Всего число случаев заражения в регионе с начала пандемии достигло 7 614. Число выздоровевших — 6 483 (25 за сутки), умерших — 47.

Еще 33 положительных теста находятся на подтверждении.

В России за сутки зарегистрировали 5 529 подтвержденных случаев коронавируса. Всего число заболевших по стране достигло 1 073 849.

За сутки по стране выписали 5 605 человек. За весь период — 884 305.

За сутки в России скончались 150 пациентов. За весь период по стране умерли 18 785 человек.