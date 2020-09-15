Депутатом гордумы Рязани станет Елена Акимкина

Акимкина набрала на допвыборах 32,55% голосов.

На заседании во вторник, 15 сентября, избирком Рязани установил результаты дополнительных выборов в гордуму по округу 14. Об этом сообщило «МедиаРязань».

Выборы проходили одновременно с выборами в облдуму 13 сентября. По результатам в гордуму пройдет Елена Акимкина, которая набрала 32,55% голосов. Далее следуют Виталий Орлов с результатом 23,63%, Мустафин Максим получил 23,42%, Михаил Штрынев — 12,98%.

Явка на дополнительных выборах составила 17,72%.