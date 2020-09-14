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Депутатом облдумы может стать Захар Прилепин. Партия «За правду» рассказала об итогах выборов
В рязанском штабе пока не определились, кто именно займет депутатское кресло.

В понедельник, 14 сентября, в штабе партии «За правду» прошел брифинг по итогам выборов в Рязанскую облдуму. Глава регионального отделения партии Григорий Парсентьев сообщил, что в Рязанской области партия справилась с поставленной задачей и одержала победу.

«Мы получили больше 5% голосов. Это хороший результат. Однако наша партия проведет работу над ошибками и в следующем году станет сильнее, ведь мы нацелены только на победу».

Парсентьев отметил, что выборы в области прошли спокойно и корректно. Но и без минусов не обошлось.

«Явка была низкая, всего 32% проголосовало. Народ не доволен и хочет изменений, но для этого нужно что-то делать, поэтому проявить гражданскую сознательность и пойти на выборы важно», — добавил представитель партии.

По его словам, представители партии «За правду» продолжат развивать «Есенин-центр», решать экологические проблемы, заниматься градозащитой.

«Самый главный пункт — принятие в Рязанской области закона о „Детях войны“. Как мы и обещали — будет проведена серьезная работа», — рассказал Парсеньев.

По итогам выборов партия получила один мандат в областной думе. Однако в рязанском штабе пока не определились, кто именно займет депутатское кресло.

«Возможно, это будет Захар Прилепин, на данный момент пока неизвестно, решение будет принимать партийное руководство», — заключил Григорий Парсентьев.