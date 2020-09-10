Подрядчикам, ремонтирующим рязанские дороги, напомнили о сдаче ежедневных отчетов

В Дирекции благоустройства города провели очередную встречу с представителями управления благоустройства и подрядчиками.

В четверг, 10 сентября, в Дирекции благоустройства города провели очередную встречу с представителями управления благоустройства и подрядчиками. Они обсудили взаимодействие при ремонте дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Речь шла о сдаче и приемке работ, необходимости документального оформления этих процедур. Подрядчикам напомнили, что они должны ежедневно предоставлять отчеты о выполненных работах.

Также участники встречи определили место сдачи отходов фрезерования.

Встречи с подрядчиками проходят на постоянной основе по поручению заместителя главы администрации города Владимира Бурмистрова.