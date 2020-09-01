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В Рязани завершился ремонт дорог на трех улицах
Были выявлены небольшие недочеты.

В Рязани завершился ремонт дорог на трех улицах: Забайкальской, Щедрина и Высоковольтной, сообщил сайт горадминистрации.

На улице Щедрина полностью сделали дорожное полотно, уложили тротуарную плитку. Общая протяженность участка дороги составила порядка 920 метров. По просьбе горожан оборудовали новый пешеходный переход напротив Дворца детского творчества. Также высадили липы.

На Высоковольтной улицы также полностью завершились работы. Напротив дома №33 сделали новую парковку. В районе дома №43 появилась экопарковка. Разделительную полосу дороги озеленили и огородили. Также на улице установят новые остановки.

Улица Забайкальская отремонтировали от въезда в военный городок до проходной авиаремонтного завода. Общая протяженность составила 1,4 км. Здесь уложили дорожное полотно и обустроили тротуар. Около остановки оборудовали приподнятый пешеходный переход, укрепили обочины щебнем.

«В ходе приемки были выявлены небольшие недочеты. Подрядчик их устранит в течение недели», — говорится в сообщении.