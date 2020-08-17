Рязанка отсудила больше шести миллионов за шумно работающий лифт

Суд решил взыскать с ответчика убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Рязанка отсудила у ООО «Свет» больше 6,5 млн рублей. Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

В середине апреля 2014 года между истцом и ответчиком — ООО «Свет» был заключен договор купли-продажи квартиры.

Стоимость квартиры составила больше 2 млн 800 тысяч рублей. До 2018 года в квартире никто не жил. Осенью 2018 года истцу «стало очевидно», что квартира непригодна для проживания из-за шума от работы лифта, расположенного за стеной кухни, санузла и ванной комнаты. Рязанка обратилась в Роспотребнадзор. Специалисты установили, что значение звукового давления и шума от лифта превышает допустимые пределы. Кроме того, в квартире обнаружились недостатки в установленных пластиковых окнах и отопительном оборудовании.

Претензии собственницы к ответчику остались без ответов, она обратилась в суд.

«Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в приобретенной истцом квартире имеются серьезные недостатки, которые возникли до передачи имущества по договору и не могли возникнуть после ее передачи покупателю. При этом данные недостатки носят скрытый характер, в силу чего покупательница, не обладающая специальными познаниями, была лишена возможности их обнаружить в момент передачи квартиры, ее права потребителя нарушены и подлежат судебной защите», — говорится в сообщении.

Суд решил взыскать с ответчика убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму более 6 миллионов 300 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.