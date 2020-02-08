В Сасове наградили победителей «Лыжни России»

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В субботу, 8 февраля, в Сасове прошли соревнования «Лыжня России». Об этом сообщил
Победителями и призерами «Лыжни России-2020» в своих возрастных группах стали:
Мальчики 2010 года рождения и моложе (1 км):
Девочки 2010 года рождения и моложе (1 км)
Юноши 2002-2009 года рождения и моложе (5 км):
Девушки 2002-2009 года рождения и моложе (3 км)
Мужчины 1981-2001 года рождения и моложе (5км):
Женщины 1981-2001 года рождения и моложе (3 км):
Возрастная группа 1980 года рождения и старше:
Женщины 1980 года рождения и старше (3 км):
Мужчины 1980 года рождения и старше (5 км):
Победителям вручили кубки, дипломы и медали. Также наградили самых опытных участников гонки: 77-летнюю Людмилу Рожкову и 74-летнего Владимира Клушкина.
Напомним, из-за аномально теплой погоды и недостаточного снежного покрова старт «Лыжни России» около поселка Варские Рязанского района
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