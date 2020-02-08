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20:48, 8 февраля 2020 166
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В Сасове наградили победителей «Лыжни России»

В Сасове наградили победителей «Лыжни России»

В субботу, 8 февраля, в Сасове прошли соревнования «Лыжня России». Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Победителями и призерами «Лыжни России-2020» в своих возрастных группах стали:

Мальчики 2010 года рождения и моложе (1 км):

  • 1 место — Волков Игорь;
  • 2 место — Шамухин Михаил;
  • 3 место — Назаров Семен.

Девочки 2010 года рождения и моложе (1 км)

  • 1 место — Рассказова Дарья;
  • 2 место — Енюшина Елена;
  • 3 место — Докторова Анастасия.

Юноши 2002-2009 года рождения и моложе (5 км):

  • 1 место — Тимукин Тимофей;
  • 2 место — Кутищев Егор;
  • 3 место — Сипин Виталий;

Девушки 2002-2009 года рождения и моложе (3 км)

  • 1 место — Карташева Юлия;
  • 2 место — Пасходчинова Виктория;
  • 3 место — Маникина Дарья.

Мужчины 1981-2001 года рождения и моложе (5км):

  • 1 место — Бердышев Никита;
  • 2 место — Миронов Андрей;
  • 3 место — Гаврилов Сергей.

Женщины 1981-2001 года рождения и моложе (3 км):

  • 1 место — Козленко Лия;
  • 2 место — Глухова Ольга;
  • 3 место — Васькина Дарья.

Возрастная группа 1980 года рождения и старше:

Женщины 1980 года рождения и старше (3 км):

  • 1 место — Мелюшкина Наталья;
  • 2 место — Кузнецова Наталья;
  • 3 место — Эврюкова Фаина.

Мужчины 1980 года рождения и старше (5 км):

  • 1 место — Кирин Дмитрий;
  • 2 место — Стафоркин Алексей;
  • 3 место — Сауткин Виктор.

Победителям вручили кубки, дипломы и медали. Также наградили самых опытных участников гонки: 77-летнюю Людмилу Рожкову и 74-летнего Владимира Клушкина.

Напомним, из-за аномально теплой погоды и недостаточного снежного покрова старт «Лыжни России» около поселка Варские Рязанского района отменили.


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