В Кадоме в «Лыжне России» поучаствовали около 150 человек

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 8 февраля, в Кадоме прошла «Лыжня России». В ней поучаствовали около 150 человек, пишет ИД «
Флаг соревнований доверили поднять Николаю Кураеву и воспитаннику Кадомской спортивной школы «Виктория» Максиму Зимину.
Победители определялись в 18 забегах среди юношей, девушек, мужчин и женщин. В зависимости от возраста они стартовали на дистанции 1, 3 и 5 километров.
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В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.