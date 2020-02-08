Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:21, 8 февраля 2020 205
 0    0

Рязанские десантники, отправившиеся в 600-километровый марш-бросок, пришли в Елец

Рязанские десантники, отправившиеся в 600-километровый марш-бросок, пришли в Елец

В пятницу, 7 февраля, рязанские десантники, которые отправились в 600-километровый марш-бросок, преодолели более 200 километров и дошли до города Елец, сообщили в РВВДКУ.

Команду встретили представители юнармейского движения, которые вместе с курсантами пробежали 4,5 километра до Красной площади города.

На площади прошел митинг, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования ВДВ. Участники возложили цветы к стеле «Елец — город Воинской Славы». После этого колонна пронесла полотно знамени Победы до площади Революции, где прошло возложение цветов к Вечному огню.

Также курсанты выступили с показательными выступлениями по рукопашному бою, и показали концертную программу вокально-инструментального ансамбля училища.

Покинув Липецкую область, учащиеся продолжили марш-бросок в Тульской области.

Напомним, марш-бросок пройдет с 1 по 19 февраля, курсанты начали его из Воронежа. Они пройдут через Грязи, Липецк, Елец, Щекино, Обнинск. Финиш марш-броска запланирован в городе воинской славы Наро-Фоминске.

Общая протяженность маршрута составит 640 км. Всего в марш-броске участвуют восемь команд частей и соединений Воздушно-десантных войск России, численность каждой — 30 человек.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Отвечает прокуратура. Нужно ли платить за вывоз мусора, если не заключался договор с оператором?

Отвечает прокуратура. Нужно ли платить за вывоз мусора, если не заключался договор с оператором? 2

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 4 353
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 5
4:33, 1 февраля 2020 4 978
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 2 426
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 5 017
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
11:10, 29 января 2020 2 079
Переехавший в Китай рязанец рассказал о выживании в стране, зараженной коронавирусом 2
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум