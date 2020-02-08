Рязанские десантники, отправившиеся в 600-километровый марш-бросок, пришли в Елец

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В пятницу, 7 февраля, рязанские десантники, которые отправились в 600-километровый марш-бросок, преодолели более 200 километров и дошли до города Елец, сообщили в РВВДКУ.
Команду встретили представители юнармейского движения, которые вместе с курсантами пробежали 4,5 километра до Красной площади города.
На площади прошел митинг, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования ВДВ. Участники возложили цветы к стеле «Елец — город Воинской Славы». После этого колонна пронесла полотно знамени Победы до площади Революции, где прошло возложение цветов к Вечному огню.
Также курсанты выступили с показательными выступлениями по рукопашному бою, и показали концертную программу вокально-инструментального ансамбля училища.
Покинув Липецкую область, учащиеся продолжили марш-бросок в Тульской области.
Напомним, марш-бросок
Общая протяженность маршрута составит 640 км. Всего в марш-броске участвуют восемь команд частей и соединений Воздушно-десантных войск России, численность каждой — 30 человек.
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