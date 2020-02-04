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14:00, 4 февраля 2020 277
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В Рязани сломали «антивандальные» туалеты 3

В Рязани сломали «антивандальные» туалеты

В Рязани сломали «антивандальные» туалеты. Об этом в эфире областного радио сообщила замдиректора Дирекции благоустройства города Ирина Трошина.

Туалеты с горячей водой и отоплением установили для проекта «Новогодняя столица» в скверах Скобелева и на улице Новослободской.

«Рязанцы пользовались ими очень активно. Умудрились свернуть краны и туалет. Туалеты антивандальные, но не для жителей Рязани», — отметила Трошина.

Она напомнила, что теплые туалеты работают с 10 до 20 часов в выходные, а также во время массовых мероприятий.


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