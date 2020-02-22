Рязанец обокрал умирающего пенсионера

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Фото: Pixabay.com
Житель Михайлова обокрал умирающего пенсионера. Об этом
В полицию обратились родственники умершего 58-летнего мужчины. Они заметили пропажу одной тысячи рублей и телефона.
По отпечаткам пальцев оперативники установили подозреваемого. Им оказался 27-летний житель города, который знал о болезни мужчины и регулярно навещал его.
«Гость застал хозяина лежащим на кровати. Было заметно, что пенсионеру очень плохо и он, буквально, в эту минуту умирает. Зная, что с таким диагнозом помочь ему ничем нельзя, злоумышленник, воспользовавшись беспомощным состоянием пенсионера, беспрепятственно забрал со столика сотовый телефон, деньги и скрылся», — рассказали в полиции.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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