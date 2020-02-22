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11:10, 22 февраля 2020 71
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Рязанец обокрал умирающего пенсионера

Рязанец обокрал умирающего пенсионера

Фото: Pixabay.com

Житель Михайлова обокрал умирающего пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

В полицию обратились родственники умершего 58-летнего мужчины. Они заметили пропажу одной тысячи рублей и телефона.

По отпечаткам пальцев оперативники установили подозреваемого. Им оказался 27-летний житель города, который знал о болезни мужчины и регулярно навещал его.

«Гость застал хозяина лежащим на кровати. Было заметно, что пенсионеру очень плохо и он, буквально, в эту минуту умирает. Зная, что с таким диагнозом помочь ему ничем нельзя, злоумышленник, воспользовавшись беспомощным состоянием пенсионера, беспрепятственно забрал со столика сотовый телефон, деньги и скрылся», — рассказали в полиции.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.


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