Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

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Фото: Pixabay.com
Рязанское ГУ МЧС предупредило жителей области об ухудшении погоды. По данным Гидрометцентра, в воскресенье, 23 февраля, в регионе ожидаются метель, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах возможны заносы.
Порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.