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Останки, которые 19 февраля нашли около села Алексеевка Сараевского района, могут принадлежать грибнику из Тамбовской области. Он пропал в 2013 году, сообщил издательству «
По его словам, тогда молодого человека так и не нашли. «Это одна из версий, которую мы сейчас рассматриваем. Другой информации на сегодняшний день нет», — сказал Птицын.
Также следователи проверяют информацию о всех пропавших без вести в Сараевском районе.
Напомним, останки в посадке
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.