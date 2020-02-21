На Московском столкнулись «ГАЗель» и легковушка

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На Московском у остановки «Центрального» автовокзала столкнулись «ГАЗель» и легковушка, соответствующий снимок появился в группе «
ДТП произошло в пятницу, 21 февраля.
Судя по фото, оба автомобили получили механические повреждения.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.