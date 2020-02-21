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21:30, 21 февраля 2020 74
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 22-24 февраля

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 22-24 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском театре кукол в праздничные выходные состоится премьера — спектакль «Король-олень» по пьесе Карло Гоцци. В МКЦ 22 февраля выступит Владимир Преображенский — экс-солист ВИА «Синяя Птица». В клубе Svoboda 22 февраля выступит девушка с контрабасом Нина Гарнет. В ТРЦ «М5 Молл» 23 февраля состоится большой праздник, посвященный Дню защитника Отечества. А в Концертном зале Рязанской филармонии 24 февраля выступит легенда российского шансона Михаил Шуфутинский.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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