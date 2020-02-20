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Расписание рязанских электричек до Москвы изменится в праздничные дни февраля и марта. Об этом сообщила
«С 21 по 25 февраля и с 6 по 10 марта изменится расписание пригородных поездов и экспрессов Московской железной дороги», — говорится в сообщении.
Движение поездов будет осуществляться следующим образом:
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