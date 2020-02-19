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В 46 почтовых отделениях Рязанской области сделали пандусы с поручнями. Там также появились, кнопки вызова персонала, тактильные покрытия для слабовидящих клиентов и стенды с использованием шрифта Брайля. Об итогах прошлогодней модернизации отделений сообщила пресс-служба «Почты России».
Доступными для инвалидов стали 34 отделения в Касимовском, Клепиковском, Михайловском, Ряжском, Кораблинском, Александро-Невском, Сараевском, Скопинском, Спасском и Ермишинском районах. В 2020 году планируют отремонтировать еще 70 отделений по программе «Доступная среда».
В рамках проекта «Отделения нового формата» в отделении Михайлова сделают капремонт клиентского зала и производственных помещений, а также отремонтируют фасад, заменят отопление и окна.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.