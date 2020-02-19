Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:20, 19 февраля 2020 295
 0    0

В 46 почтовых отделениях Рязанской области сделали пандусы

В 46 почтовых отделениях Рязанской области сделали пандусы

В 46 почтовых отделениях Рязанской области сделали пандусы с поручнями. Там также появились, кнопки вызова персонала, тактильные покрытия для слабовидящих клиентов и стенды с использованием шрифта Брайля. Об итогах прошлогодней модернизации отделений сообщила пресс-служба «Почты России».

Доступными для инвалидов стали 34 отделения в Касимовском, Клепиковском, Михайловском, Ряжском, Кораблинском, Александро-Невском, Сараевском, Скопинском, Спасском и Ермишинском районах. В 2020 году планируют отремонтировать еще 70 отделений по программе «Доступная среда».

В рамках проекта «Отделения нового формата» в отделении Михайлова сделают капремонт клиентского зала и производственных помещений, а также отремонтируют фасад, заменят отопление и окна.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
8 часов назад
Группа компаний «Автоимпорт» открыла в Туле новый официальный дилер Škoda

Группа компаний «Автоимпорт» открыла в Туле новый официальный дилер Škoda

На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:51, 6 февраля 2020 2 958
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
16:50, 7 февраля 2020 1 865
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ
9:20, 8 февраля 2020 1 269
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
16:22, 7 февраля 2020 1 589
В Рязани двух студентов из Китая отправили на карантин 1
19:59, 6 февраля 2020 2 176
В Китае умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
Все новости
Голосования

Вы занимаетесь спортом?

Окончание опроса: 28.02.2020
Архив голосований
Форум