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Фото: Pixabay.com
Рязанец избил приятеля и ударил ножом из-за смесителя для ванной. Об этом
В конце марта 2019 года на улице Черновицкой мужчина высказал приятелю претензии по поводу купленного им смесителя, а затем начал бить. Он нанес ему не менее семи-восьми ударов ногами и один — ножом в живот.
В момент совершения преступления рязанец был под административным надзором. При этом, освободившись по отбытию наказания, он не встал на учет и самовольно оставил место жительства.
Мужчину признали виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») и части 1 статьи 314.1 УК («Уклонение от административного надзора»). Его приговорили к трем годам и семи месяцам колонии строгого режима.
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