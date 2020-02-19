Рязанцев угостят блинами и шашлыком на Масленицу

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В субботу, 29 февраля, рязанцы отметят Масленицу в ЦПКиО. Об этом сообщил
С 13:00 в парке начнут работать интерактивные и тематические площадки, «обжорные ряды», в 14:00 стартует концертная программа.
Основную площадку разместят перед Зеленым театром. Для детей здесь установят бесплатные батуты и аттракционы, будут проводиться конкурсы и игры. Горожанам предложат блины, шашлыки и чай.
У входа в парк пройдет большая концертная программа, спортивные состязания. С 17:00 можно будет попытать счастья на «ярмарочном столбе», а в 19:00 проводят зиму.
В мэрии уточнили, что подробную программу опубликуют позже.
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