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14:51, 19 февраля 2020 478
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Рязанцев угостят блинами и шашлыком на Масленицу

Рязанцев угостят блинами и шашлыком на Масленицу

В субботу, 29 февраля, рязанцы отметят Масленицу в ЦПКиО. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 13:00 в парке начнут работать интерактивные и тематические площадки, «обжорные ряды», в 14:00 стартует концертная программа.

Основную площадку разместят перед Зеленым театром. Для детей здесь установят бесплатные батуты и аттракционы, будут проводиться конкурсы и игры. Горожанам предложат блины, шашлыки и чай.

У входа в парк пройдет большая концертная программа, спортивные состязания. С 17:00 можно будет попытать счастья на «ярмарочном столбе», а в 19:00 проводят зиму.

В мэрии уточнили, что подробную программу опубликуют позже.


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