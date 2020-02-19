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19:35, 19 февраля 2020 422
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Мэрия отреагировала на петицию рязанки ради реконструкции тротуара в Горроще

Мэрия отреагировала на петицию рязанки ради реконструкции тротуара в Горроще

Мэрия отреагировала на петицию рязанки ради реконструкции тротуара в Горроще. Ответ на запрос от горадминистрации Ольге Паршакиной имеется в распоряжении РЗН.инфо.

«Ориентировочная стоимость работ по улице 9 линия составит четыре миллиона рублей. В связи с ограниченным финансированием не представляется возможным провести ремонт тротуаров в полном объеме», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что возможность выполнения работ рассмотрят в 2020 году «в случае финансирования».

В ответе также говорится, что по улице 9-линия от дома №17 до дома №86 по улице Стройкова установлено 17 фонарей.

«Установка дополнительных светильников не представляется возможным, так как будут нарушены условия энергосервисного контракта, в части увелечения величины потребляемой электроэнергии», — отметили в горадминистрации.

Кроме того, в мэрии рассказали, что устанавливать светофор на улице не планируется.

Рязанка в беседе с корреспондентом РЗН. инфо заявила, что планирует направить письмо президенту Владимиру Путину.

Ранее Ольга Паршакина потребовала реконструировать тротуар на улице 9-я Линия и пешеходный переход на пересечении улиц Гагарина и Ленинского Комсомола, а также создать пешеходный переход на пересечении улиц 9-я Линия и Островского. Женщина сообщала о намерении привлечь к проблеме внимание ГИБДД и мэрии.


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