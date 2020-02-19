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Мэрия отреагировала на петицию рязанки ради реконструкции тротуара в Горроще. Ответ на запрос от горадминистрации Ольге Паршакиной имеется в распоряжении РЗН.инфо.
«Ориентировочная стоимость работ по улице 9 линия составит четыре миллиона рублей. В связи с ограниченным финансированием не представляется возможным провести ремонт тротуаров в полном объеме», — говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что возможность выполнения работ рассмотрят в 2020 году «в случае финансирования».
В ответе также говорится, что по улице 9-линия от дома №17 до дома №86 по улице Стройкова установлено 17 фонарей.
«Установка дополнительных светильников не представляется возможным, так как будут нарушены условия энергосервисного контракта, в части увелечения величины потребляемой электроэнергии», — отметили в горадминистрации.
Кроме того, в мэрии рассказали, что устанавливать светофор на улице не планируется.
Рязанка в беседе с корреспондентом РЗН. инфо заявила, что планирует направить письмо президенту Владимиру Путину.
Ранее Ольга Паршакина
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