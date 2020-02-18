Рязанец купил в гипермаркете мандарины с черными червями

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанец купил в гипермаркете «Лента» мандарины с червями. Об этом он сообщил в группе «
По словам молодого человека, испорчено было два мандарина. «Остальные мандарины были без червей, но мы их есть не стали», — рассказал Дмитрий Пасынков.
В гипермаркете «Лента» РЗН. инфо рассказали, что зафиксировали жалобу. Работники магазина проверят товар на прилавках.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский педколледж переедет в другое здание
|
cледующая новость →В рязанском суде перенесли рассмотрение апелляции по делу ректора РГУ Минаева
Иногда мы сталкиваемся с такими новостями, герои которых совершают из-за любви нечто нелепое, странное, прекрасное или даже незаконное.