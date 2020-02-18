Пятиклассникам рязанской школы предложили переодеться в робу узников концлагеря для конкурса

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В рязанской школе пятиклассникам предложили переодеться в одежду узников концлагеря для конкурса. Об этом своем Telegram-канале рассказал депутат гордумы Алексей Захаров.
Некоторые родители, оставшиеся недовольными концепцией постановки, отправили ему сообщение из классного чата.
«Мы с классом будем участвовать в конкурсе литературно-музыкальных композиций. Для этого нужно сделать детям костюмы из мешковины или ветоши. Сшить девочкам платья чуть ниже колена, а мальчикам штаны и рубаху. Они будут показывать узников концлагеря», — говорится в сообщении.
Как стало известно РЗН. Инфо, речь идет о рязанской школе №64. Завуч сообщил по телефону, что впервые слышит о «такой постановке» и постарается выяснить о ней у классных руководителей.
Корреспонденту предложили перезвонить через пятнадцать минут, но в указанное время уже другой собеседник сообщил, что рабочий день в школе закончен.
Как отметили в управлении образования и молодежной политики города, они связались с руководством учреждения. Постановку отменили.
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