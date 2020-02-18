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12:15, 18 февраля 2020 160
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Обманутых дольщиков «Инжстроя» и «Альфа Рязани» пригласили на встречу с конкурсным управляющим

Обманутых дольщиков «Инжстроя» и «Альфа Рязани» пригласили на встречу с конкурсным управляющим

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Обманутых дольщиков ООО «Инжстрой» и ООО «Альфа Рязань», которых признали банкротами, пригласили на встречу с конкурсным управляющим. Об этом сообщили в группе «Фонда защиты прав_62″.

Встреча состоится во вторник, 18 февраля, в офисе регионального Фонда по адресу: улица Свободы, 43. Начало в 16:00.

Тех, кто хочет лично пообщаться с представителями инициативных групп и конкурсным управляющим, будет ждать Владимир Виноградов.

Напомним, компания „Инжстрой“ начала строительство дома №34 на улице Баженова в 2015 году, однако до сих пор не сдала объект. Операции по счетам компании налоговая служба приостановила за миллионную задолженность.

Застройщикь"Альфа Рязань» не успел вовремя сдать дом №64 на улице Стройкова. Обманутые дольщики направили более 20 исковых заявлений на общую сумму 11 млн рублей, операции по счетам компании также приостановила налоговая.

Оба дома планируют сдать в 2020 году за счет Фонда защиты дольщиков.


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