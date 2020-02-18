Обманутых дольщиков «Инжстроя» и «Альфа Рязани» пригласили на встречу с конкурсным управляющим

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Обманутых дольщиков ООО «Инжстрой» и ООО «Альфа Рязань», которых признали банкротами, пригласили на встречу с конкурсным управляющим. Об этом сообщили в группе «Фонда защиты прав_62″.
Встреча состоится во вторник, 18 февраля, в офисе регионального Фонда по адресу: улица Свободы, 43. Начало в 16:00.
Тех, кто хочет лично пообщаться с представителями инициативных групп и конкурсным управляющим, будет ждать Владимир Виноградов.
Напомним, компания „
Застройщикь"
Оба дома
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