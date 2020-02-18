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22:58, 18 февраля 2020 549
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Названы кандидаты, которые поедут на Олимпиаду в Токио от Рязанской области

Названы кандидаты, которые поедут на Олимпиаду в Токио от Рязанской области

Названы кандидаты, которые поедут на Олимпиаду в Токио от Рязанской области. Вопрос обсудили на заседании регионального правительства, пишут «Рязанские ведомости».

Кандидатами на включение в сборную России стали Михаил Пуляев (дзюдо), Иван Сагайдак (бокс), Олег Гусев (гребля на байдарках и каноэ), Артем Воронков (гребля на байдарках и каноэ), Евгений Луканцов (гребля на байдарках и каноэ), Любовь Шарапова (бокс), Дарья Абрамова (бокс), Мария Богачева (легкая атлетика).

73 рязанских спортсмена по итогам минувшего года вошли в сборные команды России по различным видам спорта.

До 10 декабря 2020 года правительство рассмотрит возможность увеличения субсидий бюджетам муниципальных образований на программы спортподготовки по требованиям федеральных стандартов. Это решение может увеличить количество спортсменов в сборных страны.


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