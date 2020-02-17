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8:28, 17 февраля 2020 661
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Россиян ждет короткая рабочая неделя

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Россиян ждет короткая рабочая неделя. В этом году День защитника Отечества выпал на воскресенье, поэтому выходной перенесли на понедельник, 24 февраля. Рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля.

В марте из-за Международного женского дня россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта.

В Роструде отметили, что 21 февраля и 6 марта не являются предпраздничными, поэтому рабочие дни сокращать не будут.


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