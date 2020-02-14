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16:08, 14 февраля 2020 123
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За неделю в Рязанской области подешевели рыба и рис

За неделю в Рязанской области подешевели рыба и рис

За неделю, с 4 по 10 февраля, в Рязанской области на 2,7% подешевела мороженая рыба. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цена также снизилась на:

  • пшено — на 1,8%;
  • яблоки — на 1,7%;
  • морковь — на 1,1%;
  • куриное яйцо — на 1%;
  • рис — на 0,5%;
  • мясо кур — на 0,3%;
  • крупу гречневую-ядрицу — на 0,1%;
  • белокочанную капусту — на 0,1%.

Подорожали за это время:

  • говядина — на 1%;
  • картофель — на 0,9%;
  • репчатый лук — на 0,8%;
  • сахар-песок — на 0,6%;
  • подсолнечное масло — на 0,4%;
  • свинина — на 0,1%.

Цена на молоко, баранину, масло сливочное, чай, соль, муку пшеничную, вермишель, хлеб ржаной, ржано-пшеничный не изменилась.


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