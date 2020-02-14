За неделю в Рязанской области подешевели рыба и рис

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За неделю, с 4 по 10 февраля, в Рязанской области на 2,7% подешевела мороженая рыба. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цена также снизилась на:
Подорожали за это время:
Цена на молоко, баранину, масло сливочное, чай, соль, муку пшеничную, вермишель, хлеб ржаной, ржано-пшеничный не изменилась.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.