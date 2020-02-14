В шести селах Старожиловского района обнаружили незаконные свалки

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В шести селах Старожиловского района обнаружили несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил
Проверка показала, что администрации поселений нарушают закон «Об отходах производства и потребления». В их адрес вынесли представления с требованием ликвидировать скопления мусора.
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