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19:11, 14 февраля 2020 97
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В Рязани создадут пеший маршрут «Семь мостов»

В Рязани создадут пеший маршрут «Семь мостов»

В 2020 году в Рязани создадут пеший маршрут «Семь мостов». Он пройдет от ЦПКиО под мостами через центр города, Лыбедский бульвар и цирк до кремля. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Соответствующий проект губернатору Николаю Любимову представил министр спорта региона Владислав Фролов.

По словам Фролова, в области хотят создать 28 пешеходных и веломаршрутов, которые будут адаптированы для трекинга, занятий различными видами спорта, в том числе ходьбой, скандинавской ходьбой, бегом.

«К 2024 году 55% жителей региона должны быть вовлечены в систематические занятия физкультурой и спортом. Проект по развитию сети активных маршрутов будет хорошим вкладом в эту работу и привлечет большое количество людей», — сказал Фролов.

По словам Любимова, реконструкция моста на улице Ленина, которая пройдет в 2020 году, позволит сделать первый пеший маршрут полноценным, исключив пересечение проезжей части.

Губернатор подчеркнул, что региональному министерству, которое планирует получить Президентский грант на развитие проекта, следует тщательно подготовить необходимые документы.


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