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В 2020 году в Рязани создадут пеший маршрут «Семь мостов». Он пройдет от ЦПКиО под мостами через центр города, Лыбедский бульвар и цирк до кремля. Об этом сообщил
Соответствующий проект губернатору Николаю Любимову представил министр спорта региона Владислав Фролов.
По словам Фролова, в области хотят создать 28 пешеходных и веломаршрутов, которые будут адаптированы для трекинга, занятий различными видами спорта, в том числе ходьбой, скандинавской ходьбой, бегом.
«К 2024 году 55% жителей региона должны быть вовлечены в систематические занятия физкультурой и спортом. Проект по развитию сети активных маршрутов будет хорошим вкладом в эту работу и привлечет большое количество людей», — сказал Фролов.
По словам Любимова, реконструкция моста на улице Ленина, которая пройдет в 2020 году, позволит сделать первый пеший маршрут полноценным, исключив пересечение проезжей части.
Губернатор подчеркнул, что региональному министерству, которое планирует получить Президентский грант на развитие проекта, следует тщательно подготовить необходимые документы.
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