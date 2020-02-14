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18:10, 14 февраля 2020 201
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В Рязани хотят отремонтировать здание летнего клуба Дворянского собрания

В Рязани хотят отремонтировать здание летнего клуба Дворянского собрания

В Рязани хотят отремонтировать здание летнего клуба Дворянского собрания. На сайте госзакупок опубликовали тендер на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения на улице Урицкого, дом № 72.

Проект оценивается в 4,9 миллионов рублей. Исполнитель должен получить положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации и передать ее для согласования не позднее 22 сентября 2020 года.

Справка

В сентябре 1902 года летний клуб сгорел. В 1904 году был представлен новый проект, разработанный архитектором Иваном Цеханским. К концу 1905 года строительство завершили. В 1990 году была проведена его реконструкция, в результате чего крытая веранда первого этажа расширена пристройкой с востока нового крыла. Веранда также получила новые ограждения, была остеклена. Деревянное здание на кирпичном основании, с востока переходящем в полуподвал, обшито тесом. В настоящий момент в здании находится Рязанский научно-методический центр народного творчества.

фото из группы Рязанского областного научно-методический центра


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