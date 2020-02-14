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13:08, 14 февраля 2020 130
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Расписание рязанских электричек до Москвы изменится в праздничные дни февраля и марта

Расписание рязанских электричек до Москвы изменится в праздничные дни февраля и марта

Расписание рязанских электричек до Москвы изменится в праздничные дни февраля и марта. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

«С 21 по 25 февраля, и с 6 по 10 марта изменится расписание пригородных поездов и экспрессов Московской железной дороги», — говорится в сообщении.

Движение поездов будет осуществляться следующим образом: 21 февраля, 6 марта — расписание пятницы; 22 февраля, 7 марта — субботы; 23 — 24 февраля, 8 — 9 марта — воскресенья; 25 февраля, 10 марта — вторника", — говорится в сообщении.

Корректировки коснутся всех направлений МЖД: Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского и Ярославского.


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