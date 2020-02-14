При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два пилота

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В пятницу, 14 февраля, при жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два пилота. Этом случай проверит Уральское следственное управление на транспорте СК, передает
На место выезжали представители аварийно-спасательной службы аэропорта Сабетты. Они извлекли тела погибших пилотов.
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