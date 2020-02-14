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10:03, 14 февраля 2020 179
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На улице Новой рязанка на «Ладе» устроила ДТП

На улице Новой рязанка на «Ладе» устроила ДТП

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 13 февраля, на улице Новой рязанка на Lada Granta устроила ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в 9:10 у дома №23. 24-летняя девушка на Lada врезалась в Chevrolet Cruze, а затем в столб.

Травмы получила водитель Lada.


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