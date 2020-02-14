На улице Новой рязанка на «Ладе» устроила ДТП

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 13 февраля, на улице Новой рязанка на Lada Granta устроила ДТП. Об этом
Авария произошла в 9:10 у дома №23. 24-летняя девушка на Lada врезалась в Chevrolet Cruze, а затем в столб.
Травмы получила водитель Lada.
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