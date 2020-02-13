В Кораблине открыли новую станцию очистки воды

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Фото: Издательство «Пресса»
В четвер, 13 февраля, в Кораблине открыли станцию очистки артезианской воды на скважине № 3. Об этом пишет ИД «
На открытие пришли местные жители, представители совета района, совета ветеранов, коммунальных служб, городской и районной администраций, а также регионального правительства и облдумы.
«У питьевой воды юго-востока области повышенное содержание железа. Возможность решить эту проблему региональное правительство получило благодаря федеральной программе „Чистая вода“. Кораблино стало первым населенным пунктом, где построены станции обезжелезивания воды. Программа будет действовать до 2024 года. Надеемся за это время построить такие же станции и в других районах области», — отметил министр топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов
Гендиректор ООО «Бурводстрой» Дмитрий Якубин рассказал, что работы завершили за полтора месяца. На объекте работали 10 единиц техники и 30 человек.
«В результате пуска объектов удалось снизить содержание железа в воде в девять раз. Питьевая вода соответствует нормативам СанПиНа», — заявил Якубин.
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