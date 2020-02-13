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8:12, 13 февраля 2020 152
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Новую школу в Сасове построят на месте старой

Новую школу в Сасове построят на месте старой

Новую школу в Сасове построят на месте старой. Работы начнутся в этом году, передает ТКР.

Из-за аварийного состояния старого здания детей перевели в другое помещение. Среднюю школу № 1 построили в 1937 году. За 83 года ее состояние стало «опасным для жизни учеников и преподавателей».

Школа рассчитана на 500 мест с тремя спортивными залами, тиром на цокольном этаже, двумя библиотеками, актовым залом и пищеблоком.

Напомним, здание построят в рамках нацпроекта «Образование». На это уйдет 610 миллионов рублей.

Депутат Госдумы от Рязанской области попросил губернатора Николая Любимова взять строительство школы под свой контроль.


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