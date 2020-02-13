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10:14, 13 февраля 2020 487
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На улице Новой столкнулись «Лада» и «Шевроле»

На улице Новой столкнулись «Лада» и «Шевроле»

Утро в четверг, 13 февраля, на пересечении улиц Новой и Лермонтова произошло ДТП. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.

По его словам, примерно в 9:20 на дороге столкнулись Lada Granta и Chevrolet. В результате аварии легкие травмы получила женщина, отметил собеседник.

Из-за ДТП на улицах Новой и Лермонтова затруднено движение. На месте работают полицейские и медики.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.


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