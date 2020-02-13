На улице Новой столкнулись «Лада» и «Шевроле»

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Утро в четверг, 13 февраля, на пересечении улиц Новой и Лермонтова произошло ДТП. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.
По его словам, примерно в 9:20 на дороге столкнулись Lada Granta и Chevrolet. В результате аварии легкие травмы получила женщина, отметил собеседник.
Из-за ДТП на улицах Новой и Лермонтова затруднено движение. На месте работают полицейские и медики.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
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