RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
У библиотеки имени Горькова появился интернет-магазин. Об этом сообщили в отделе информационный коммуникация и допобслуживания.
На онлайн-площадке покупатели могут выбрать книги, альбомы, путеводители и другие товары. В продаже издания по естественным, социальным и гуманитарным, техническим наукам, а также художественная литература.
«Интернет-магазин „Горьковки“ прост в обращении, регистрация в нем не обязательна, покупатель сам выбирает книги, а также способы оплаты и доставки», — говорится в сообщении.
Получить более подробную информацию можно на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМинимальный набор продуктов в Рязанской области подешевел на 28 рублей
|
cледующая новость →После банкротства двух компаний в Рязани начали формировать реестр обманутых дольщиков
Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.