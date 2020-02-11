Рязанцы поучаствовали в шоу «Сто к одному»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Сотрудники рязанского маркетиного агентства EmailMatrix поучаствовали в шоу «Сто к одному» на телеканале «Россия-1». Об этом РЗН. инфо рассказала участница команды.
Съемки шоу прошли во вторник, 11 февраля. Соперниками рязанцев стала команда из Архангельска.
Как рассказала участница команды, заявку на участие в программе они подали самостоятельно.
«Это игра детства. Не знаю человека, который бы ее не смотрел. Просто круто побывать в студии с другой стороны и попробовать свои силы», — прокомментировала девушка участие в программе.
Отметим, шоу выходит на экраны с 1995 года. Его бесменный ведущий — Александр Гуревич.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →ВОЗ дала коронавирусу официальное название
В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.