Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

23:27, 11 февраля 2020 224
 0    0

Рязанцы поучаствовали в шоу «Сто к одному»

Рязанцы поучаствовали в шоу «Сто к одному»

Сотрудники рязанского маркетиного агентства EmailMatrix поучаствовали в шоу «Сто к одному» на телеканале «Россия-1». Об этом РЗН. инфо рассказала участница команды.

Съемки шоу прошли во вторник, 11 февраля. Соперниками рязанцев стала команда из Архангельска.

Как рассказала участница команды, заявку на участие в программе они подали самостоятельно.

«Это игра детства. Не знаю человека, который бы ее не смотрел. Просто круто побывать в студии с другой стороны и попробовать свои силы», — прокомментировала девушка участие в программе.

Отметим, шоу выходит на экраны с 1995 года. Его бесменный ведущий — Александр Гуревич.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Рязанское баракко. Невыносимые условия выживания людей в поселке Строитель

Рязанское баракко. Невыносимые условия выживания людей в поселке Строитель 7

В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 5 858
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 2 939
Изменился режим работы рязанских МФЦ
10:51, 6 февраля 2020 1 961
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
11:58, 30 января 2020 7 066
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
11:10, 29 января 2020 2 933
Переехавший в Китай рязанец рассказал о выживании в стране, зараженной коронавирусом 2
Все новости
Форум