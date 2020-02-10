За неделю на пожара в Рязанской области погибли два человека

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
За неделю, с 3 по 9 февраля, на пожарах в Рязанской области погибли два человека. Об этом сообщила
Всего потушили 12 пожаров. В результате огонь уничтожил 17 строений.
В субботу, 8 февраля, во время пожара в квартире на улице Нахимова в Рязани
В этот же день при пожаре в доме на улице Первомайская в поселке Милославское
Также в этот день при возгорании дома в деревне Ляпуновка Кораблинского района нашли
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