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11:56, 10 февраля 2020 548
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За неделю на пожара в Рязанской области погибли два человека

За неделю на пожара в Рязанской области погибли два человека

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За неделю, с 3 по 9 февраля, на пожарах в Рязанской области погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего потушили 12 пожаров. В результате огонь уничтожил 17 строений.

В субботу, 8 февраля, во время пожара в квартире на улице Нахимова в Рязани эвакуировали 15 человек, из них три ребенка.

В этот же день при пожаре в доме на улице Первомайская в поселке Милославское погиб мужчина 1957 года рождения.

Также в этот день при возгорании дома в деревне Ляпуновка Кораблинского района нашли труп мужчины 1970 года рождения.


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