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12:21, 10 февраля 2020 242
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Из загоревшегося дома на окраине Рязани эвакуировали 15 человек

Из загоревшегося дома на окраине Рязани эвакуировали 15 человек

Из загоревшегося дома на улице Нахимова эвакуировали 15 человек, из них три ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в субботу, 8 февраля. О пострадавших не сообщается.

Напомним, всего на пожарах в Рязанской области за неделю погибли два человека.


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