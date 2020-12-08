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Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну
По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, город близок к полному локдауну. Губернатор предупредил, что больницы и врачи работают на пределе эффективности.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, город близок к полному локдауну. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает «Interfax».

Губернатор предупредил, что больницы и врачи работают на пределе эффективности. Петербуржские стационары для приема ковидных больных ежедневно принимают по 800 новых пациентов. Беглов добавил, что для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями уже развернуты 11 тысяч специализированных коек, до конца года их число могут увеличить до 13 тысяч.

«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила, — сказал губернатор в радиообращении. — До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше — „красная черта“, за которой — отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим».