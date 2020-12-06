В Касимовском районе пропали две девушки

В Касимовском районе пропали две 17-летние девушки: Полина Курбатова и Юлия Артамонова. Несовершеннолетних разыскивают родственники. По их словам, с 4 декабря о девушках ничего не известно.

В Касимовском районе пропали две 17-летние девушки: Полина Курбатова и Юлия Артамонова.

Фотографии пропавших опубликовали в социальных сетях 5 декабря. Несовершеннолетних разыскивают родственники. По их словам, с 4 декабря о девушках ничего не известно.

Есть информация, что одна из них проживает в поселке Крутоярском.

По информации очевидцев, на Полине Курбатовой была бежевая шапка и темно-синяя куртка, ее рост —около 160 см. Последний раз девушку видели утром 5 декабря на улице Советской.