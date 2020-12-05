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В Скопинском районе захоронили останки солдата, погибшего в 1941 году
Солдат пропал без вести в 1941 году. Его останки в апреле 2019 года обнаружили поисковики отряда «За Родину» в Смоленской области. Их передали правнукам Крейтина.

В субботу, 5 декабря, в Скопинском районе захоронили останки красноармейца Михаила Крейтина. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Солдат пропал без вести в 1941 году. Его останки в апреле 2019 года обнаружили поисковики отряда «За Родину» в Смоленской области. Их передали правнукам Крейтина.

Зампред правительства Роман Петряев рассказал, что только в этом году вновь обрели свои имена 17 тысяч неизвестных солдат, герои смогли вернуться к родным на свою малую родину.

Глава регионального минтерриторий Жанна Фомина поблагодарила поисковиков: «Спасибо вам за то, что дарите надежду родственникам, за то, что погибшие воины обретают дорогу домой… Пусть неизвестных солдат в нашей стране станет меньше, пусть все будут найдены и вернутся в родные края».