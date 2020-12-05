Телефонные мошенники за сутки похитили у рязанцев больше миллиона

Злоумышленники звонили жителям области, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и говорили о якобы мошеннических атаках. Чтобы «обезопасить» сбережения, рязанцы называли данные карт и выполняли инструкции преступников.

Телефонные мошенники за сутки похитили у рязанцев больше миллиона рублей. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники звонили жителям области, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и говорили о якобы мошеннических атаках. Чтобы «обезопасить» сбережения, рязанцы называли данные карт и выполняли инструкции преступников.

Таким образом, со счета 60-летней рязанской пенсионерки пропали 600 тысяч рублей, с банковской карты 46-летней рязанки — более 48 тысяч рублей, 32-летний машинист из Рыбного перевел мошенникам свыше 212 тысяч рублей, а 31-летняя жительница Касимовского района — 207 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к преступлениям причастны разные люди. Полицейские завели дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК. Преступникам грозит до шести лет тюрьмы.