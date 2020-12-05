\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 05
-5°
Вск, 06
-4°
Пнд, 07
-3°
ЦБ USD 74.25 -0.95 05/12
ЦБ EUR 90.26 -0.93 05/12
Нал. USD 73.85 / 75.55 17:49
Нал. EUR 89.81 / 90.6 16:54
Новости
Коронавирус
Публикации
В рязанском отделении Сбербанка рассказали, как взять потребительский...
Отличие потребительского кредита от ипотеки в том, что...
Вчера 11:31
2 309
Обзор 5-го тура «Лиги Надежды» НХЛ
Традиционное соперничество «Техкомплекта» и десантников...
3 декабря 2020 13:21
3 859
Крушение фаворитов: обзор 9-го тура во второй группе дивизиона 40+
Первенство во второй группе — самое интересное соревнов...
2 декабря 13:02
5 655
Заработать миллиард или спасти мир? Тест, который раскроет ваш потенци...
Говорят, чтобы прийти к успеху, нужно оказаться в нужно...
3 декабря 10:10
5 329
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Телефонные мошенники за сутки похитили у рязанцев больше миллиона
Злоумышленники звонили жителям области, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и говорили о якобы мошеннических атаках. Чтобы «обезопасить» сбережения, рязанцы называли данные карт и выполняли инструкции преступников.

Телефонные мошенники за сутки похитили у рязанцев больше миллиона рублей. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники звонили жителям области, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и говорили о якобы мошеннических атаках. Чтобы «обезопасить» сбережения, рязанцы называли данные карт и выполняли инструкции преступников.

Таким образом, со счета 60-летней рязанской пенсионерки пропали 600 тысяч рублей, с банковской карты 46-летней рязанки — более 48 тысяч рублей, 32-летний машинист из Рыбного перевел мошенникам свыше 212 тысяч рублей, а 31-летняя жительница Касимовского района — 207 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к преступлениям причастны разные люди. Полицейские завели дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК. Преступникам грозит до шести лет тюрьмы.