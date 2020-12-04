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В ООН предрекли катастрофический 2021 год
Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли рассказал, что ООН будет стараться собрать необходимые средства, чтобы предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию.

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек, что в 2021 году мир столкнется с тяжелейшим за последние 75 лет гуманитарным кризисом, передает РИА Новости.

По словам Бизли, за последние четыре года число людей, находящихся на грани голодной смерти, выросло с 80 до 135 миллионов. Он уточнил, что основная причина этого — вооруженные конфликты.

«Но из-за COVID число людей, которые буквально движутся к голодной смерти, выросло со 135 миллионов до 270 миллионов», — подчеркнул Дэвид Бизли. По его словам, «2021 год будет буквально катастрофическим» из-за экономического спада и увеличения потребностей.

Глава ВПП рассказал, что ООН будет стараться собрать необходимые средства, чтобы предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию. Он считает, что если удастся вложить средства именно в решение этих проблем, «мы сможем пережить 2021 год».