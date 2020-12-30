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У рязанцев осталось два дня на выбор способа ведения трудовой книжки
Трудовую книжку рязанцам могут вести теперь в электронном или бумажном варианте. Бумажный вариант выдадут на руки, если сотрудник выберет электронную. Если он не захочет отказаться от бумажной формы, работодатель будет вести книжку в двух видах — бумажном и электронном.

У работающих рязанцев осталось два дня, чтобы выбрать, в каком виде будут вести их трудовую деятельность. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Трудовую книжку рязанцам могут вести теперь в электронном или бумажном варианте. Бумажный вариант выдадут на руки, если сотрудник выберет электронную. Если он не захочет отказаться от бумажной формы, работодатель будет вести книжку в двух видах — бумажном и электронном.

«Ведение трудовой книжки в электронном виде способствует тому, чтобы граждане не теряли соответствующие пенсионные права в виде страхового стажа, потому что и теряются книжки, и во время пожаров уничтожаются. И гражданам приходится собирать справки, и чаще всего полный стаж они подтвердить не могут», — сказал управляющий отделением Пенсионного Фонда по Рязанской области Геннадий Пашин.