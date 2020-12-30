Путин подписал закон о блокировке YouTube за цензуру российских СМИ

Владимир Путин подписал закон, согласно которому Роскомнадзор сможет блокировать интернет-ресурсы за дискриминацию российских СМИ. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому Роскомнадзор сможет блокировать интернет-ресурсы за дискриминацию российских СМИ. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Под действие закона могут попасть крупнейшие интернет-ресурсы, в том числе YouTube.

Согласно документу, в правовом поле появится статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России». При получении такого статуса Роскомнадзор сможет частично или полностью ограничить доступ к ресурсу, в том числе путем замедления трафика.