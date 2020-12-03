В Спасском районе перекрыли мост через Оку

В четверг, 3 декабря, в Спасском районе перекрыли наплавной мост через Оку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. На месте выставили предупреждающие знаки.

В четверг, 3 декабря, в Спасском районе перекрыли наплавной мост через Оку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Речь идет о переправе у села Фатьяновка, движение закрыли по техническим причинам.

На месте выставили предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, есть объездной путь.