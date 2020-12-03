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Фото: в Рязани почтили память Неизвестного солдата
Мероприятие прошло у Вечного огня на Площади победы. В нем участвовали губернатор Николай Любимов, первый зампред облдумы Дмитрий Хубезов, мэр города Елена Сорокина и глава Рязани Юлия Рокотянская.

В четверг, 3 декабря, в Рязани состоялась церемония возложения цветов в честь 79-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой и Дня неизвестного солдата.

Мероприятие прошло у Вечного огня на Площади победы. В нем участвовали губернатор Николай Любимов, первый зампред облдумы Дмитрий Хубезов, мэр города Елена Сорокина и глава Рязани Юлия Рокотянская.

Церемония началась с минуты молчания. В честь погибших героев дали троекратный оружейный залп.

Затем у Вечного огня прошло возложение цветов.

День Неизвестного солдата — памятная дата в российской истории, посвящена всем неопознанным советским и российским воинам, отдавшим свою жизнь за Родину. Этот день выбран в связи с тем, что именно 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. Мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие и где они погребены.