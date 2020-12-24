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В России увеличат штрафы за неповиновение силовикам на митингах
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на митингах. Идея законопроекта принадлежит депутату Единой России Дмитрию Вяткину.

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на митингах. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил ТАСС.

Идея законопроекта принадлежит депутату Единой России Дмитрию Вяткину. За повторное неповиновение силовым ведомствам человек заплатит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо окажется под арестом на срок до 30 суток.

Кроме того, ему могут назначить обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Некоторые штрафы в четыре раза превысят прежние.