Страховые представители СОГАЗ-Мед поддерживают застрахованных в любой ситуации

Каждый застрахованный в компании «СОГАЗ-Мед» может бесплатно обратиться к страховым представителям, которые круглосуточно и в любой день помогут в решении вопросов в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый застрахованный в компании «СОГАЗ-Мед» может бесплатно обратиться к страховым представителям, которые круглосуточно и в любой день помогут в решении вопросов в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Страховые представители ежедневно выполняют свою работу, что особенно важно в непростых условиях возникновения коронавируса.

1. В 2020 году работа компании «СОГАЗ-Мед» в части информирования граждан разделилась на два направления:

До начала эпидемии в рамках нацпроекта «Здравоохранение» страховые представители «СОГАЗ-Мед» информировали граждан об их правах и возможностях в системе ОМС, о необходимости прохождения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерном наблюдении. Информирование проходило через смс, Viber, писем и e-mail, а также по телефону.

2. В связи с возникновением эпидемиологической обстановки в стране компания «СОГАЗ-Мед» оперативно перестроила работу страховых представителей по информированию граждан. В кратчайшие сроки разработали новые информационные материалы.

Для недопущения развития коронавируса в адрес граждан направили сообщения о:

приостановлении проведения профилактических мероприятий;

необходимости соблюдения мер профилактики;

необходимости вызова врача на дом в случаях проявления признаков простудных заболеваний;

возможности прохождения диспансерного наблюдения на дому (для застрахованных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении);

о возможности обратиться за готовым полисом ОМС после окончания карантина.

Оперативная перестройка работы в новых условиях позволила быстро и эффективно сообщить застрахованным в компании гражданам обо всех произошедших изменениях, обратить внимание на то, что страховые представители «СОГАЗ-Мед» готовы помогать им в решении всех возникающих вопросов и защищать права застрахованных в компании граждан на получение своевременной качественной и бесплатной медицинской помощи по ОМС.

Примером помощи страховых представителей «СОГАЗ-Мед» застрахованному в период пандемии может послужить случай, произошедший в Калининградской области. В контакт-центр филиала поступил звонок от застрахованного, который рассказал, что после госпитализации его матери с диагнозом COVID-19 у него появилась высокая температура. Вызванная скорая помощь оставила заболевшего дома под наблюдением участкового терапевта. Гражданин почувствовал себя хуже. Страховой представитель «СОГАЗ-Мед» оперативно связался с руководством Городской станции скорой медицинской помощи. В результате достигнутых договоренностей бригада скорой помощи доставила его для консультации в инфекционную больницу, затем пациент был госпитализирован.

В Краснодарский филиал «СОГАЗ-Мед» обратилась застрахованная, которая больше месяца пыталась попасть на прием к эндокринологу в поликлинику по месту прикрепления, имея при этом хроническое заболевание. На каждый звонок в регистратуру поликлиники, застрахованная получала ответ, что данная поликлиника находится на карантине в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, поэтому принять ее не могут. Страховой представитель незамедлительно связался с представителем медицинской организации и застрахованной была оказана должная медицинская помощь.

Аналогичных примеров помощи компанией «СОГАЗ-Мед» много. Очень важно, чтобы застрахованные не боялись обращаться с вопросами в рамках системы ОМС к своим страховым представителям.

«СОГАЗ-Мед» напоминает, к страховому представителю нужно обращаться, если:

нарушены сроки ожидания приема врача, консультации узких специалистов, диагностических исследований или госпитализации;

отказали в бесплатной госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации;

предлагают оплатить или принести лекарственные средства и/или расходные материалы, необходимые для оказания медицинской помощи в стационаре;

у гражданина возникли претензии к действиям медицинского персонала;

по иным вопросам в рамках ОМС.

«Каждый застрахованный „СОГАЗ-Мед“ должен знать, что страховая компания готова предоставить ему необходимую информацию, обеспечить реализацию его прав на своевременную, качественную и бесплатную медицинскую помощь по ОМС. Защита прав застрахованных является первостепенной в нашей работе. Страховые представители компании призваны реализовать ее в полной мере», — сказал гендиректор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Толстов.