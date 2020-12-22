\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
-8°
Срд, 23
-10°
Чтв, 24
-5°
ЦБ USD 75.35 0.68 23/12
ЦБ EUR 92.07 1.07 23/12
Нал. USD 75.07 / 76.09 17:31
Нал. EUR 91.81 / 92.65 16:50
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
18 декабря 13:41
10 157
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 14:28
9 648
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
11 523
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
20 766
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Страховые представители СОГАЗ-Мед поддерживают застрахованных в любой ситуации
Каждый застрахованный в компании «СОГАЗ-Мед» может бесплатно обратиться к страховым представителям, которые круглосуточно и в любой день помогут в решении вопросов в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый застрахованный в компании «СОГАЗ-Мед» может бесплатно обратиться к страховым представителям, которые круглосуточно и в любой день помогут в решении вопросов в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Страховые представители ежедневно выполняют свою работу, что особенно важно в непростых условиях возникновения коронавируса.

1. В 2020 году работа компании «СОГАЗ-Мед» в части информирования граждан разделилась на два направления:

До начала эпидемии в рамках нацпроекта «Здравоохранение» страховые представители «СОГАЗ-Мед» информировали граждан об их правах и возможностях в системе ОМС, о необходимости прохождения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерном наблюдении. Информирование проходило через смс, Viber, писем и e-mail, а также по телефону.

2. В связи с возникновением эпидемиологической обстановки в стране компания «СОГАЗ-Мед» оперативно перестроила работу страховых представителей по информированию граждан. В кратчайшие сроки разработали новые информационные материалы.

Для недопущения развития коронавируса в адрес граждан направили сообщения о:

  • приостановлении проведения профилактических мероприятий;
  • необходимости соблюдения мер профилактики;
  • необходимости вызова врача на дом в случаях проявления признаков простудных заболеваний;
  • возможности прохождения диспансерного наблюдения на дому (для застрахованных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении);
  • о возможности обратиться за готовым полисом ОМС после окончания карантина.

Оперативная перестройка работы в новых условиях позволила быстро и эффективно сообщить застрахованным в компании гражданам обо всех произошедших изменениях, обратить внимание на то, что страховые представители «СОГАЗ-Мед» готовы помогать им в решении всех возникающих вопросов и защищать права застрахованных в компании граждан на получение своевременной качественной и бесплатной медицинской помощи по ОМС.

Примером помощи страховых представителей «СОГАЗ-Мед» застрахованному в период пандемии может послужить случай, произошедший в Калининградской области. В контакт-центр филиала поступил звонок от застрахованного, который рассказал, что после госпитализации его матери с диагнозом COVID-19 у него появилась высокая температура. Вызванная скорая помощь оставила заболевшего дома под наблюдением участкового терапевта. Гражданин почувствовал себя хуже. Страховой представитель «СОГАЗ-Мед» оперативно связался с руководством Городской станции скорой медицинской помощи. В результате достигнутых договоренностей бригада скорой помощи доставила его для консультации в инфекционную больницу, затем пациент был госпитализирован.

В Краснодарский филиал «СОГАЗ-Мед» обратилась застрахованная, которая больше месяца пыталась попасть на прием к эндокринологу в поликлинику по месту прикрепления, имея при этом хроническое заболевание. На каждый звонок в регистратуру поликлиники, застрахованная получала ответ, что данная поликлиника находится на карантине в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, поэтому принять ее не могут. Страховой представитель незамедлительно связался с представителем медицинской организации и застрахованной была оказана должная медицинская помощь.

Аналогичных примеров помощи компанией «СОГАЗ-Мед» много. Очень важно, чтобы застрахованные не боялись обращаться с вопросами в рамках системы ОМС к своим страховым представителям.

«СОГАЗ-Мед» напоминает, к страховому представителю нужно обращаться, если:

  • нарушены сроки ожидания приема врача, консультации узких специалистов, диагностических исследований или госпитализации;
  • отказали в бесплатной госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации;
  • предлагают оплатить или принести лекарственные средства и/или расходные материалы, необходимые для оказания медицинской помощи в стационаре;
  • у гражданина возникли претензии к действиям медицинского персонала;
  • по иным вопросам в рамках ОМС.

«Каждый застрахованный „СОГАЗ-Мед“ должен знать, что страховая компания готова предоставить ему необходимую информацию, обеспечить реализацию его прав на своевременную, качественную и бесплатную медицинскую помощь по ОМС. Защита прав застрахованных является первостепенной в нашей работе. Страховые представители компании призваны реализовать ее в полной мере», — сказал гендиректор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Толстов.

К страховым представителям можно обратиться по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте.